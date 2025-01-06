Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bạc Liêu:

- Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

KHU VỰC TUYỂN DỤNG:
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
BẠC LIÊU, CÀ MAU: ƯU TIÊN BASE CÀ MAU
- Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số do GSBH đưa ra, báo cáo trực tiếp cho GSBH
- Chịu trách nhiệm nhận đơn đặt hàng, theo dõi tình trạng đơn hàng và đôn đốc khách hàng thu nợ khi đến hạn thanh toán.
- Chịu trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin của khách hàng cho Admin.
- Hiểu rõ thuộc tính, giá bán, ưu nhược điểm của sản phẩm của Công ty, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
- Nắm được quy trình bán hàng và quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng.
- Nắm vững để triển khai các hoạt động Marketing.
- Thu thập các thông tin về thị trường và đối thủ cạnh tranh
- Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao phó.
- Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.
Trình độ học vấn: Nam, tuổi từ 20-32.
Chuyên môn: Tốt nghiệp THPT (trở lên) chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing.
Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên các bạnđã từng làm tại các công ty ngành gia dụng, điện gia dụng,điện tử điện lạnh (có kinh nghiệm về máy lọc nước RO, máy nóng lạnh, máy lạnh, tủ đông tủ mát...)
Ưu tiên các bạn có thể linh độngđi công tác
Kỹ năng/khả năng:
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook, internet…),
Khả năng thiết lập chiến lược, mục tiêu.
Sử dụng thành thạo các phần mềm checkin/ checkout trên điện thoại
Phẩm chất cá nhân: Nhanh nhẹn, linh hoạt, thẳng thắn, trung thực, chăm chỉ, Có sức khỏe tốt, ý thức gắn bó xây dựng công ty lâu dài
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bạc LiêuĐồng Nai

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Sunhouse Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2D2-12 Khu Sky Garden, Đô Thị Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

