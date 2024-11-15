Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- 10 Pasteur, Phường 4, Đà Lạt,Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Công tác nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, lương và chính sách
- Công tác hành chính: Quản lý cơ sở vật chất, văn thư.
- Hỗ trợ Ban Giám đốc những công việc hành chính khác.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên ngành Quản trị nguồn nhân lực, QTKD, Luật, hoặc các ngành có liên quan.
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại vị trí Nhân viên Hành chính - Nhân sự.
- Có năng lực/ được đào tạo về quản lý mối quan hệ lao động.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10 - 12 tr/ tháng (thỏa thuận theo năng lực)
- Hưởng đầy đủ phúc lợi theo quy định hiện hành.
- Được hướng dẫn đầy đủ về quy trình và các kỹ năng cần thiết.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Công Ty TNHH Quỳnh Phương Đà Lạt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 42 Vạn Thành, Phường 5, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

