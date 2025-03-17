Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
- Hà Nội:
- TT2A
- 3, Đường CN9, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Xậy dựng, vận hành, phát triển sàn TMĐT : buid shop và vận hành, chạy quảng cáo, livestream nội ngoại sàn, đảm bảo các chỉ số vận hành.
- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng và báo cáo dự án: Báo cáo doanh số, số đơn, chi phí vận hành,.. của lazada, shopee.
- Tham mưu các chương trình chính sách để phát triển gian hàng được phân công phụ trách cho cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác được cấp trên chỉ đạo.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/ Nữ
- Có kinh nghiệm làm sàn từ 6 tháng trở lên
Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd Thì Được Hưởng Những Gì
(Thu nhập từ 8 – 15tr)
- Nghỉ lễ tết (Tết Nguyên Đán, 30/04-01/05, 02/09, Tết Dương Lịch) đầy đủ theo quy định.
- Được tham gia đóng BHYT, BHXH
- Du lịch 1 - 2 lần /năm cùng với anh em trong công ty. Mỗi tuần, tháng sẽ có các chương trình liên hoan - party, sinh nhật do công ty tổ chức.
- Môi trường trẻ trung - năng động - chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
