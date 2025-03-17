Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT2A - 3, Đường CN9, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xậy dựng, vận hành, phát triển sàn TMĐT : buid shop và vận hành, chạy quảng cáo, livestream nội ngoại sàn, đảm bảo các chỉ số vận hành.

-

vận hành, phát triển sàn TMĐT

- Làm báo cáo ngày, tuần, tháng và báo cáo dự án: Báo cáo doanh số, số đơn, chi phí vận hành,.. của lazada, shopee.

- Tham mưu các chương trình chính sách để phát triển gian hàng được phân công phụ trách cho cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác được cấp trên chỉ đạo.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ

- Có kinh nghiệm làm sàn từ 6 tháng trở lên

Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương = Lương cứng + Phụ cấp + Thưởng KPI + % Doanh số

(Thu nhập từ 8 – 15tr)

- Nghỉ lễ tết (Tết Nguyên Đán, 30/04-01/05, 02/09, Tết Dương Lịch) đầy đủ theo quy định.

- Được tham gia đóng BHYT, BHXH

- Du lịch 1 - 2 lần /năm cùng với anh em trong công ty. Mỗi tuần, tháng sẽ có các chương trình liên hoan - party, sinh nhật do công ty tổ chức.

- Môi trường trẻ trung - năng động - chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Thương Mại Và Sản Xuất Ntd

