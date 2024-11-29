Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
-Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng quốc tế và nội địa;
- Báo giá, tiếp nhận đơn hàng và triển khai xuống nhà máy
- Đảm bảo tiến độ sản xuất đơn hàng;
- Theo dõi công nợ hàng tháng, hàng quý
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ Nữ từ 22 – 35 tuổi;
- Tốt nghiệp Đại học;
- Thành thạo Tiếng Anh, tin học văn phòng, outlook, internet...;
- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc và tinh thần trách nhiệm cao;
Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện;
- Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00; từ Thứ Hai đến Thứ Bảy hàng tuần
- Trợ cấp ăn trưa;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;
- Mức lương: Thỏa thuận
- Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng hoàn thành kế hoạch kinh doanh (nếu có)
- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
