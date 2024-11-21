Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Giám sát hệ thống camera quan sát CCTV tại các site thông qua màn hình tại văn phòng chính.

Hỗ trợ tư vấn khách hàng xử lý các vấn đề liên quan.

Kịp thời phối hợp thông tin tổ kỹ thuật để xử lý các vấn đề kỹ thuật tại site.

Có trách nhiệm bảo quản tài sản của Công ty tại khu vực làm việc và phụ trách: máy tính, bảo mật

Trực ngoài giờ hoặc xử lý các công việc ngoài giờ theo sự phân công (nếu cần).

Thống kê vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.

Báo cáo công việc hàng ngày.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/ Đại học các chuyên ngành liên quan.

1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Excel, Wold, Google sheet tốt

Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.

Ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý, sử dụng thành thạo autocad, solidwork

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, mọi người được học hỏi, chia sẻ kiến thức.

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin