Tuyển Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H
- Hồ Chí Minh: 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, P. Đakao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Giám sát hệ thống camera quan sát CCTV tại các site thông qua màn hình tại văn phòng chính.
Hỗ trợ tư vấn khách hàng xử lý các vấn đề liên quan.
Kịp thời phối hợp thông tin tổ kỹ thuật để xử lý các vấn đề kỹ thuật tại site.
Có trách nhiệm bảo quản tài sản của Công ty tại khu vực làm việc và phụ trách: máy tính, bảo mật
Trực ngoài giờ hoặc xử lý các công việc ngoài giờ theo sự phân công (nếu cần).
Thống kê vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc.
Báo cáo công việc hàng ngày.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Excel, Wold, Google sheet tốt
Kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt.
Ý thức trách nhiệm cao, kỹ năng quản lý, sử dụng thành thạo autocad, solidwork
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, mọi người được học hỏi, chia sẻ kiến thức.
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WASH 24H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
