Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Gần KĐT Ecopark, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược & kế hoạch nhân sự: Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.

2. Tuyển dụng và đào tạo: Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự phù hợp với nhu cầu của các phòng ban.

3. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, năng suất lao động một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.

4. Quản lý lao động và lương thưởng: Đảm bảo việc tính lương, chế độ phúc lợi và chính sách cho nhân viên được thực hiện chính xác và đúng quy định.

5. Truyền thông nội bộ: Tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

6. Quản lý hành chính: Quản lý hồ sơ pháp lý, hợp đồng lao động và các hoạt động hành chính khác.

7. Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.

Tuổi từ 30 đến 40.

Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu về luật lao động, BHXH, và các quy định pháp luật lao động.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Nesta Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo chế độ quản lý cấp cao, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nesta

