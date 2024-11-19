Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Công ty TNHH Nesta làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Nesta
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty TNHH Nesta

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Tại Công ty TNHH Nesta

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Gần KĐT Ecopark, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng chiến lược & kế hoạch nhân sự: Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.
Xây dựng chiến lược & kế hoạch
2. Tuyển dụng và đào tạo: Chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự phù hợp với nhu cầu của các phòng ban.
Tuyển dụng và đào tạo
3. Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, năng suất lao động một cách chuyên nghiệp, hiệu quả.
Xây dựng hệ thống đánh giá năng lực, năng suất lao động
4. Quản lý lao động và lương thưởng: Đảm bảo việc tính lương, chế độ phúc lợi và chính sách cho nhân viên được thực hiện chính xác và đúng quy định.
Quản lý lao động và lương thưởng
5. Truyền thông nội bộ: Tổ chức các hoạt động nội bộ nhằm gắn kết nhân viên và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Truyền thông nội bộ
6. Quản lý hành chính: Quản lý hồ sơ pháp lý, hợp đồng lao động và các hoạt động hành chính khác.
Quản lý hành chính
7. Chi tiết sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các ngành liên quan.
Tuổi từ 30 đến 40.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Hiểu biết sâu về luật lao động, BHXH, và các quy định pháp luật lao động.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ và giao tiếp tốt.

Tại Công ty TNHH Nesta Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: theo chế độ quản lý cấp cao, thỏa thuận khi phỏng vấn.
Thu nhập
Đầy đủ các chế độ BHXH, nghỉ phép, và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc trẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nesta

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Nesta

Công ty TNHH Nesta

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy nội thất Nesta, cầu Kênh Tây 2, mặt đường 379 Văn Giang, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

