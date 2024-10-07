Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Nam Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lấy báo giá của các nhà thầu phụ, làm báo giá với chủ đầu tư

Có thể bóc tách khối lượng để giám sát và kiêm tra hợp đồng nhà thầu

Kiêm tra và hoàn công hạng mục xây dựng

Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào thi công của nhà thầu phụ.

Đôi khi hỗ trợ văn phòng bóc tách khối lượng bản vẽ để tham gia đấu thầu

Các báo cáo chủ yếu bằng tiếng anh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ về kỹ sư trưởng, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Độ tuổi: dưới 45 tuổi

Ưu tiên có tiếng anh (nghe, nói, đọc, viết). Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tối thiểu 5 năm. Là người có kinh nghiệm làm việc trong các công trường xây dựng, thi công phòng sạch. Hiểu biết về quy trình xây dựng nhà xưởng, nhà máy ( hàn quốc ). CV ứng tuyển tiếng anh hoặc song ngữ Anh - Việt (CV tiếng hàn càng tốt).

Tại Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương net từ 17 - 25tr tùy vào trình độ và kinh nghiệm.

Phụ cấp từ 7 - 9 tr ( khi đi làm việc tại dự án ở công trường )

Bảo hiểm YT và BHXH đóng theo lương Net.

Công ty mua thêm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.