Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: KCN Nam Đình Vũ, Hải An
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lấy báo giá của các nhà thầu phụ, làm báo giá với chủ đầu tư
Có thể bóc tách khối lượng để giám sát và kiêm tra hợp đồng nhà thầu
Kiêm tra và hoàn công hạng mục xây dựng
Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào thi công của nhà thầu phụ.
Đôi khi hỗ trợ văn phòng bóc tách khối lượng bản vẽ để tham gia đấu thầu
Các báo cáo chủ yếu bằng tiếng anh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ về kỹ sư trưởng, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực xây dựng.
Độ tuổi: dưới 45 tuổi
Ưu tiên có tiếng anh (nghe, nói, đọc, viết). Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan tối thiểu 5 năm. Là người có kinh nghiệm làm việc trong các công trường xây dựng, thi công phòng sạch. Hiểu biết về quy trình xây dựng nhà xưởng, nhà máy ( hàn quốc ). CV ứng tuyển tiếng anh hoặc song ngữ Anh - Việt (CV tiếng hàn càng tốt).
Tại Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương net từ 17 - 25tr tùy vào trình độ và kinh nghiệm.
Phụ cấp từ 7 - 9 tr ( khi đi làm việc tại dự án ở công trường )
Bảo hiểm YT và BHXH đóng theo lương Net.
Công ty mua thêm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm sức khỏe cho người lao động yên tâm công tác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sungdo Eng Viet Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
