Tuyển Chỉ Huy Trưởng Công Trình thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên

Mức lương 18 - 25 Triệu
Kinh nghiệm 5 năm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Hồng Bàng - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Làm việc tại dự án phía Bắc

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án được giao bao gồm các kế hoạch: Tiến độ tổng thể của dự án, tiến độ bản vẽ thi công, tiến độ huy động nhân lực, tiến độ đệ trình vật tư, tiến độ huy động máy móc thi công, nhân công;

- Thực hiện triển khai: Quản lý các bộ môn thực hiện bản vẽ shop drawing; Quản lý việc đặt hàng và kiểm soát vật tư; Kiểm soát, điều phối việc thi công trên công trường giữa các bộ môn; Kiểm tra & xác nhận khối lượng hoàn thành cho các tổ, đội thi công...

- Tham gia các cuộc họp với Chủ đầu tư và các bên liên quan để giải quyết các công việc trên công trường nhằm đảm bảo khối lượng, an toàn và chất lượng thi công; Tổ chức các cuộc họp điều phối (nội bộ) hàng ngày/tuần giữa các bộ môn nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng & an toàn thi công. Kiểm soát các chi phí dự án trên công trường.

- Nghiệm thu & Bàn giao: Thực hiện việc nghiệm thu & thanh quyết toán với tư vấn, chủ đầu tư hàng tháng;

- Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho trưởng phòng & Ban Lãnh đạo; Lập báo cáo tổng kết công việc, tổ chức họp rút kinh nghiệm sau khi kết thúc dự án.

- Quản lý nhân sự Ban chỉ huy.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh, kỹ thuật công trình xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong các công ty tổng thầu cơ điện.

- Kỹ năng quản lý nhân sự, đội nhóm.

- Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng phân tích, khả năng quan sát, lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Nghiêm túc và sát sao trong công việc.

- Trung thực, cẩn thận, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm với công việc; có nguyện vọng gắn bó lâu dài tại Công ty

- Yêu cầu về khả năng sử dụng phần mềm vẽ trên máy tính.

- Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ giám sát lắp đặt thiết bị hạng 1 hoặc hồ sơ chứng minh kinh nghiệm CHT dự án công trình

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ Du lịch cùng công ty 1 năm / lần Nghỉ phép 1 ngày / tháng hưởng nguyên lương Thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả công việc Làm việc trong môi trường năng động , thoải mái sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN THĂNG LONG

