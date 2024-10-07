Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Phòng 301 tòa nhà Thành Đạt 3, Số 4 Lê Thánh Tông, p. Máy Tơ, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm list container xuất tàu, nhận/check MBL, HBL
Phối hợp với Nhân viên các bộ phận gửi lịch tàu và lên các phương án đóng hàng cho khách hàng
Nhận thông tin từ khách hàng của công ty để Booking và các thông tin lô hàng
Nhập dữ liệu hệ thống của công ty để theo dõi các lô hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: nghe, nói, đọc, viết
- Đồ tuổi: từ 1990- 1998
Bằng Đại học của các chuyên ngành liên quan
Siêng năng, cẩn thận, giao tiếp tốt, năng động, thân thiện với mọi người
Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc
Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và biết cách sắp xếp trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH được Công ty đóng toàn bộ
Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà Nước
Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Thưởng xứng đáng theo năng lực
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
