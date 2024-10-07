Tuyển Nhân Viên Chứng Từ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Phòng 301 tòa nhà Thành Đạt 3, Số 4 Lê Thánh Tông, p. Máy Tơ, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm list container xuất tàu, nhận/check MBL, HBL

Phối hợp với Nhân viên các bộ phận gửi lịch tàu và lên các phương án đóng hàng cho khách hàng

Nhận thông tin từ khách hàng của công ty để Booking và các thông tin lô hàng

Nhập dữ liệu hệ thống của công ty để theo dõi các lô hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản: nghe, nói, đọc, viết

- Đồ tuổi: từ 1990- 1998

Bằng Đại học của các chuyên ngành liên quan

Siêng năng, cẩn thận, giao tiếp tốt, năng động, thân thiện với mọi người

Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc

Có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và biết cách sắp xếp trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH được Công ty đóng toàn bộ

Nghỉ Lễ theo quy định của Nhà Nước

Lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Thưởng xứng đáng theo năng lực

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI M&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin