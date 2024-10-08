Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Mức lương Đến 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 608, TD Plaza, 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Đến 50 Triệu

Tự phát triển kinh doanh và có profit cá nhân >2500$/tháng Xây dựng, thúc đẩy bộ phận sales Vị trí tại HCM sẽ được quy hoạch làm quản lý văn phòng HCM dựa trên thành tích

Tự phát triển kinh doanh và có profit cá nhân >2500$/tháng

Xây dựng, thúc đẩy bộ phận sales

Vị trí tại HCM sẽ được quy hoạch làm quản lý văn phòng HCM dựa trên thành tích

Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: nam, nữ Tốt nghiệp: đại học Kinh nghiệm: trên 6 năm kinh nghiệm sell logistics Có lượng khách hàng đều và profit ổn định Có kế hoạch sales hàng năm Có khả năng lead đội nhóm Thái độ Nghiêm túc, quyết tâm, mong muốn gắn bó lâu dài Ngoại ngữ: Tiếng Anh dùng tốt trong công việc, biết Tiếng Trung thì càng tốt

Giới tính: nam, nữ

Tốt nghiệp: đại học

Kinh nghiệm: trên 6 năm kinh nghiệm sell logistics

Có lượng khách hàng đều và profit ổn định

Có kế hoạch sales hàng năm

Có khả năng lead đội nhóm

Thái độ Nghiêm túc, quyết tâm, mong muốn gắn bó lâu dài

Ngoại ngữ: Tiếng Anh dùng tốt trong công việc, biết Tiếng Trung thì càng tốt

Tại CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Up to 50 triệu Lương kinh doanh: Target 1.5 lần lương; Incentive 20% - 30%; Chế độ thưởng: lương tháng 13, thưởng kết quả năm, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, cưới, sinh con Chế độ thăm hỏi: đầy đủ chế độ thăm hỏi hiểu, hỷ, ốm đau. Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hè, sinh nhật công ty, tiệc Noel công ty hàng năm Bảo hiểm: đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc: thân thiện, giúp đỡ

Lương cơ bản: Up to 50 triệu

Lương kinh doanh: Target 1.5 lần lương; Incentive 20% - 30%;

Chế độ thưởng: lương tháng 13, thưởng kết quả năm, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, cưới, sinh con

Chế độ thăm hỏi: đầy đủ chế độ thăm hỏi hiểu, hỷ, ốm đau.

Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hè, sinh nhật công ty, tiệc Noel công ty hàng năm

Bảo hiểm: đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Môi trường làm việc: thân thiện, giúp đỡ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin