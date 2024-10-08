Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM
Mức lương
Đến 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 608, TD Plaza, 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền
Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Đến 50 Triệu
Tự phát triển kinh doanh và có profit cá nhân >2500$/tháng
Xây dựng, thúc đẩy bộ phận sales
Vị trí tại HCM sẽ được quy hoạch làm quản lý văn phòng HCM dựa trên thành tích
Với Mức Lương Đến 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: nam, nữ Tốt nghiệp: đại học Kinh nghiệm: trên 6 năm kinh nghiệm sell logistics Có lượng khách hàng đều và profit ổn định Có kế hoạch sales hàng năm Có khả năng lead đội nhóm Thái độ Nghiêm túc, quyết tâm, mong muốn gắn bó lâu dài Ngoại ngữ: Tiếng Anh dùng tốt trong công việc, biết Tiếng Trung thì càng tốt
Giới tính: nam, nữ
Tốt nghiệp: đại học
Kinh nghiệm: trên 6 năm kinh nghiệm sell logistics
Có lượng khách hàng đều và profit ổn định
Có kế hoạch sales hàng năm
Có khả năng lead đội nhóm
Thái độ Nghiêm túc, quyết tâm, mong muốn gắn bó lâu dài
Ngoại ngữ: Tiếng Anh dùng tốt trong công việc, biết Tiếng Trung thì càng tốt
Tại CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Up to 50 triệu Lương kinh doanh: Target 1.5 lần lương; Incentive 20% - 30%; Chế độ thưởng: lương tháng 13, thưởng kết quả năm, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, cưới, sinh con Chế độ thăm hỏi: đầy đủ chế độ thăm hỏi hiểu, hỷ, ốm đau. Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hè, sinh nhật công ty, tiệc Noel công ty hàng năm Bảo hiểm: đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN Môi trường làm việc: thân thiện, giúp đỡ
Lương cơ bản: Up to 50 triệu
Lương kinh doanh: Target 1.5 lần lương; Incentive 20% - 30%;
Chế độ thưởng: lương tháng 13, thưởng kết quả năm, thưởng các dịp lễ, sinh nhật, cưới, sinh con
Chế độ thăm hỏi: đầy đủ chế độ thăm hỏi hiểu, hỷ, ốm đau.
Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hè, sinh nhật công ty, tiệc Noel công ty hàng năm
Bảo hiểm: đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Môi trường làm việc: thân thiện, giúp đỡ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXPEED VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
