Tuyển Chủ Quản thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN Nam Đình Vũ, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra

Phụ trách xử lý quan hệ lao động về các thủ tục hợp đồng lao động, nghỉ việc, chuyển vị trí,... các chế độ phúc lợi và các vấn đề liên quan đến BHXH của nhân viên

Quản lý, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ nhân sự, theo dõi danh sách nhân sự, hồ sơ khen thưởng và kỷ luật của từng CBCNV

Giám sát chấm công, phép năm của nhân viên, tính lương

Làm hồ sơ thủ tục cấp Giấy phép lao động và visa cho người nước ngoài

Thực hiện các công việc liên quan khác do Lãnh đạo đưa ra

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Trung 4 kĩ năng Thao tác máy tính thành thạo Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan

Tiếng Trung 4 kĩ năng

Thao tác máy tính thành thạo

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí liên quan

Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận không giới hạn, deal trực tiếp theo năng lực Chế độ phúc lợi hấp dẫn Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động Công ty mới nhiều cơ hội thăng tiến

Mức lương thoả thuận không giới hạn, deal trực tiếp theo năng lực

Chế độ phúc lợi hấp dẫn

Môi trưởng làm việc trẻ trung, năng động

Công ty mới nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT EXQUISITE POWER VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin