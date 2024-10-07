Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Long Biên ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Giáo viên dạy bộ môn Lập trình & phát triển ứng dụng.

Tham gia giảng dạy (hoặc trợ giảng) lập trình, sử dụng các ngôn ngữ: Python, Scratch, HTML, Mobile App, JAVASCRIPT, JAVA. Tham gia các buổi seminar, training.

Giáo viên giảng dạy bộ môn Điện tử tự động & Robot.

Tham gia giảng dạy, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn điện tử – tự động hóa như: Lego Mindstorm, Arduino, Raspberry Pi... Tham gia các buổi seminar, training.

Giáo viên giảng dạy bộ môn Công nghệ 3D & Truyền thông đa phương tiện

Tham gia giảng dạy, soạn giáo án, dựng khung chương trình, trợ giảng đối với các môn học thuộc bộ môn vẽ tay 3D, In 3D, Quay phim, Làm phim, Nhiếp ảnh.... Tham gia các buổi seminar, training

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang theo học, Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Sư phạm, khoa công nghệ thông tin. Là giảng viên đã và đang giảng dạy tại các trường cấp 1, cấp 2 bộ môn Tin học, Công nghệ thông tin. Hoặc đang làm việc tại các công ty Truyền thông, Công nghệ thông tin. Hoặc đang là sinh viên đang theo học khoa CNTT, Điện tử – tự động, mỹ thuật,.truyền thông đa phương tiện, ......... của các trường cao đẳng, đại học liên quan.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập trung bình từ 3 – 6 triệu/tháng Công việc lành mạnh, văn hoá doanh nghiệp giàu bản sắc Cơ hội làm việc trực tiếp tham gia các dự án giáo dục mang tính quốc tế cao, có sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu về giáo dục và công nghệ tại Mĩ, Hàn Quốc, Nhật Bản ... Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sư phạm, công nghệ hàng tháng. Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại. Cơ chế đặc biệt khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

