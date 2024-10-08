Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km9 Đường 356, Đông Hải 2, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm mở rộng khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ trucking, kho, bãi, thủ tục hải quan, cước tàu....
Theo dõi và hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty để đảm bảo chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.
Thường xuyên đưa ra các giải pháp giúp khách hàng sử dụng tối đa các dịch vụ của công ty đang có
Cập nhật các thông tin về dịch vụ vận chuyển nội địa quốc tê, dịch vụ kho, bãi, thủ tục hải quan và ưu đãi
Phối hợp với khối vận hành để đưa ra được các giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm lực hiện có, nâng cao mức độ hài lòng của Khách hàng.
Tham mưu, tham vấn cho cấp trên, thông tin biến động thị trường phát triển thương hiệu công ty, nhưng xu hướng của ngành để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành Logistic, Quản Trị Kinh Doanh,... các ngành liên quan
Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty hoạt động trong ngành logistic,
Có kiến thức về vận hành chuỗi cung ứng là một lợi thế
Chịu khó, không ngại khó, lăn xả, dễ thích nghi
Tư duy nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + PC + Lương theo Doanh thu
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN, theo quy định của nhà nước
Thưởng các ngày lễ trong năm
Team building hàng năm, nghỉ phép năm theo quy định

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Đường 356, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam

