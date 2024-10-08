Tuyển Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Km9 Đường 356, Đông Hải 2, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm mở rộng khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng dịch vụ trucking, kho, bãi, thủ tục hải quan, cước tàu....

Theo dõi và hỗ trợ các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ tại công ty để đảm bảo chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Thường xuyên đưa ra các giải pháp giúp khách hàng sử dụng tối đa các dịch vụ của công ty đang có

Cập nhật các thông tin về dịch vụ vận chuyển nội địa quốc tê, dịch vụ kho, bãi, thủ tục hải quan và ưu đãi

Phối hợp với khối vận hành để đưa ra được các giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm lực hiện có, nâng cao mức độ hài lòng của Khách hàng.

Tham mưu, tham vấn cho cấp trên, thông tin biến động thị trường phát triển thương hiệu công ty, nhưng xu hướng của ngành để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH các ngành Logistic, Quản Trị Kinh Doanh,... các ngành liên quan

Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các công ty hoạt động trong ngành logistic,

Có kiến thức về vận hành chuỗi cung ứng là một lợi thế

Chịu khó, không ngại khó, lăn xả, dễ thích nghi

Tư duy nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + PC + Lương theo Doanh thu

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,BHTN, theo quy định của nhà nước

Thưởng các ngày lễ trong năm

Team building hàng năm, nghỉ phép năm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICD NAM ĐÌNH VŨ

