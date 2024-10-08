Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 69, Lô 22, Lê Hồng Phong, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

CHỨC NĂNG CHÍNH
Làm thanh toán các khoản phát sinh đơn vị, thanh toán ngân hàng, lập hồ sơ vay
Lập báo cáo
Nhiệm vụ chính:
- Thanh toán ngân hàng, lập hồ sơ vay
- Kiểm tra, lưu giữ, hạch toán, soát xét hồ sơ chứng từ
- Lập bảng + tờ trình xin nguồn + lập UNC, hồ sơ giải ngân cho các nhà cung cấp
- Hạch toán số liệu, tính theo dõi các khoản lãi vay tín dụng + vay nội bộ , theo dõi kế hoạch trả gốc vay phối hợp với phòng Nguồn vốn điều nguồn cho các đơn vị nội bộ
- Lập các báo cáo quản trị theo quy định tập đoàn
- Lập báo cáo quản trị theo quy định cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học hoặc trên Đại học - Chuyên ngành tài chính kế toán
- Kiến thức về hạch toán kế toán, luật thuế, luật doanh nghiệp
- Kiến thức về các lĩnh vực kinh doanh BĐS, Khách sạn nghỉ dưỡng, Vui chơi giải trí, Bệnh viện, Sản xuất...
- Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc và hiểu rõ về hệ thống ERP
- Ít nhất trên 03 năm kinh nghiệm trong công tác tài chính kế toán

Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực của bản thân
- Thưởng tháng 13 và thưởng cuối năm theo thành tích công việc
- Được đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định và bảo hiểm sức khỏe Sun Care 24/7
- Được ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Sun Group trên toàn quốc như: Sun World, Sun Hospitality, Bệnh viện Mặt trời... cho bản thân và gia đình theo chế độ dành cho CBNV
- Hưởng chính sách Thâm niên, An cư lạc nghiệp – cấp nhà ở cho CBNV (100% giá trị)
- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nhật An

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 9, Đường Hạ Long, Phường Bãi cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

