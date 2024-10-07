Tuyển Bán Hàng Kỹ Thuật thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Kinh doanh các sản phẩm về điện tử hàng hải,nghi khí, thiết bị thông tin liên lạc lắp đặt trên tàu. Kinh doanh dịch vụ an toàn hàng hải, thiết bị cứu hộ hàng hải, cứu sinh hàng hải. Kinh doanh sản phẩm thuyền buồm vỏ Compisite khu vực miền Bắc. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty. Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Kinh doanh các sản phẩm về điện tử hàng hải,nghi khí, thiết bị thông tin liên lạc lắp đặt trên tàu.

Kinh doanh dịch vụ an toàn hàng hải, thiết bị cứu hộ hàng hải, cứu sinh hàng hải.

Kinh doanh sản phẩm thuyền buồm vỏ Compisite khu vực miền Bắc.

Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng cho khách hàng.

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty.

Thực hiện các báo cáo, thống kê về hoạt động bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kiến thức khinh nghiệm về lĩnh vực điện tử, thông tin liên lạc hàng hải hoặc về đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải. Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết thêm 01 ngoại ngữ là 1 lợi thế. Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến. Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực công việc cao. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản xuất, kỹ thuật.

Yêu cầu có kiến thức khinh nghiệm về lĩnh vực điện tử, thông tin liên lạc hàng hải hoặc về đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải.

Tiếng Anh giao tiếp tốt, biết thêm 01 ngoại ngữ là 1 lợi thế.

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về sản xuất, kỹ thuật.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Tân Hoàng Minh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát. Được hưởng lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng lương thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Tân Hoàng Minh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin