Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH ASLANR làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH ASLANR
Ngày đăng tuyển: 06/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH ASLANR

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY TNHH ASLANR

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Thành Đạt 1, Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, marketing cho công ty như: banner website, poster, brochure, tờ rơi, infographic, video,... Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động truyền thông, quảng cáo của công ty trên các kênh online và offline. Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu của công ty. Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về thiết kế đồ họa. Luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới, sáng tạo và độc đáo.
Tham gia vào quá trình thiết kế các ấn phẩm truyền thông, marketing cho công ty như: banner website, poster, brochure, tờ rơi, infographic, video,...
Thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho hoạt động truyền thông, quảng cáo của công ty trên các kênh online và offline.
Chụp ảnh sản phẩm, chỉnh sửa ảnh theo yêu cầu của công ty.
Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về thiết kế đồ họa.
Luôn cập nhật xu hướng thiết kế mới, sáng tạo và độc đáo.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành nghề liên quan. Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, Indesign. Có kiến thức cơ bản về chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh. Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography. Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt. Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành nghề liên quan.
Sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa: Photoshop, Illustrator, Indesign.
Có kiến thức cơ bản về chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh.
Nắm vững các nguyên tắc thiết kế, bố cục, màu sắc, typography.
Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH ASLANR Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát cùng công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát cùng công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASLANR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ASLANR

CÔNG TY TNHH ASLANR

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Lê Thánh Tông, P.Máy Tơ, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

