Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH

Kế toán tổng hợp

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: thôn Xuân Sơn 2, An Thắng, An Lão

Làm kế toán tổng hợp công ty xây dựng:
- Theo dõi, báo cáo tổng hợp thanh toán công trình, đối chiếu công nợ với các nhà thầu phụ của công ty .
- Kết hợp cùng nhân viên phòng kế toán giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, tài chính mà Ban lãnh đạo giao cho phòng.
- Theo dõi, báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả ccác nhà cung cấp.

Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc kế toán tổng hợp. Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ 4 năm trở lên hoặc cá vị trí tương đương ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng ) Biết sử dụng phần mềm misa. Có tình thần hòa đồng và gắn kết với đồng nghiệp.
Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc kế toán tổng hợp.
Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ 4 năm trở lên hoặc cá vị trí tương đương ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng )
Biết sử dụng phần mềm misa.
Có tình thần hòa đồng và gắn kết với đồng nghiệp.

Được trả lương theo năng lực thực tế. Được tham gia BHXH đầy đủ và hưởng các chế độ thưởng của CB nhân viên công ty . Được hưởng lương tháng thứ 13 Được đi du lịch cùng CBNV công ty.
Được trả lương theo năng lực thực tế.
Được tham gia BHXH đầy đủ và hưởng các chế độ thưởng của CB nhân viên công ty .
Được hưởng lương tháng thứ 13
Được đi du lịch cùng CBNV công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Xuân Sơn 2, Xã An Thắng, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

