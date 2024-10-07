Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: thôn Xuân Sơn 2, An Thắng, An Lão

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm kế toán tổng hợp công ty xây dựng:

- Theo dõi, báo cáo tổng hợp thanh toán công trình, đối chiếu công nợ với các nhà thầu phụ của công ty .

- Kết hợp cùng nhân viên phòng kế toán giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng, tài chính mà Ban lãnh đạo giao cho phòng.

- Theo dõi, báo cáo tổng hợp công nợ phải thu, phải trả ccác nhà cung cấp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc kế toán tổng hợp. Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ 4 năm trở lên hoặc cá vị trí tương đương ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng ) Biết sử dụng phần mềm misa. Có tình thần hòa đồng và gắn kết với đồng nghiệp.

Có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán, chuyên môn tốt, đáp ứng yêu cầu công việc kế toán tổng hợp.

Có kinh nghiệm làm Kế toán tổng hợp từ 4 năm trở lên hoặc cá vị trí tương đương ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty xây dựng )

Biết sử dụng phần mềm misa.

Có tình thần hòa đồng và gắn kết với đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH Thì Được Hưởng Những Gì

Được trả lương theo năng lực thực tế. Được tham gia BHXH đầy đủ và hưởng các chế độ thưởng của CB nhân viên công ty . Được hưởng lương tháng thứ 13 Được đi du lịch cùng CBNV công ty.

Được trả lương theo năng lực thực tế.

Được tham gia BHXH đầy đủ và hưởng các chế độ thưởng của CB nhân viên công ty .

Được hưởng lương tháng thứ 13

Được đi du lịch cùng CBNV công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin