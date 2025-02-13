Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 165 Thái Hà Tòa Nhà Sông Hồng, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Hỗ trợ người dùng lắp đặt, cài đặt các phần mềm, xử lý các vấn đề phát sinh khi sử dụng phần mềm;
Quản lý trang thiết bị công nghệ thông tin của công ty;
Cài đặt cấu hình và xử lý sự cố về mạng, firewall, router, switch...;
Quản lý hệ thống Active Directory, file server, server Vmware...;
Quản lý sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu;
Theo dõi, đánh giá, cải thiện hiệu năng của hệ thống mạng;
Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Thái độ:
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc;
3/ Kỹ năng
Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dùng;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty phần mềm quy mô > 100 nhân sự;
Có kinh nghiệm trong việc quản lý, cài đặt và cấu hình mạng, LAN, router (cisco), switch (cisco), Firewall, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA;
Có kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống (VMware, Hyper-V, Active Directory, File Server...)
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm và giữa các phòng ban.
3/ Kiến thức:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin...)
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc;
3/ Kỹ năng
Có kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người dùng;
Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên kinh nghiệm ở các công ty phần mềm quy mô > 100 nhân sự;
Có kinh nghiệm trong việc quản lý, cài đặt và cấu hình mạng, LAN, router (cisco), switch (cisco), Firewall, ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CCNA, MCSA;
Có kinh nghiệm trong việc triển khai hệ thống (VMware, Hyper-V, Active Directory, File Server...)
Có kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;
Kỹ năng giao tiếp tốt trong đội nhóm và giữa các phòng ban.
3/ Kiến thức:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan (Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin...)
Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 9.000.000 -13.000.000 đồng
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
8h00 – 17h00
Thưởng tháng 13, thưởng Quý, thưởng kinh doanh, thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch
Tặng quà sinh nhật, quà 20/10, 8/3 và quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín, chất lượng cao.
Trợ cấp thêm cho nhân viên trong 4 tháng nghỉ thai sản với nhân viên nữ gắn bó với công ty.
Công ty có chế độ mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho CBNV
Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm
Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình và nhiều đãi ngộ khác.
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy, nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.
8h00 – 17h00
Thưởng tháng 13, thưởng Quý, thưởng kinh doanh, thưởng lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch
Tặng quà sinh nhật, quà 20/10, 8/3 và quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín, chất lượng cao.
Trợ cấp thêm cho nhân viên trong 4 tháng nghỉ thai sản với nhân viên nữ gắn bó với công ty.
Công ty có chế độ mua bảo hiểm sức khỏe tự nguyện cho CBNV
Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm
Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình và nhiều đãi ngộ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI