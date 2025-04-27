Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra đầu ngày hệ thống (camera, tổng đài...) nội bộ ở hội sở, chi nhánh.

Kiểm tra khắc phục các lỗi hư hỏng vật lý thiết bị tin học.

Thay thế/ nâng cấp thiết bị phần cứng thiết bị tin học.

Di chuyển vị trí thiết bị tin học trong cùng trụ sở; hoặc di chuyển thiết bị tin học phòng ban Hội sở/ Chi nhánh sang vị trí mới theo kế hoạch phát triển mạng lưới.

Xử lý các yêu cầu về hệ điều hành/ phần mềm cơ bản trên máy trạm.

Xử lý các lỗi liên quan mạng WAN, LAN, wifi/ internet.

Khắc phục hỗ trợ lỗi phần mềm từ xa

Hỗ trợ xử lý lỗi máy in/scan

Hỗ trợ phòng họp

Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông,...

Nắm vững về hệ thống phần cứng máy vi tính

Có kiến thức tốt về các loại Hệ điều hành như Windows, phần mềm MS Office và các lỗi thường gặp với máy tính văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CCNA/CCNP/MCSA/MCSE/... (không yêu cầu chứng chỉ quốc tế).

Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.

Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...

Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.

Đặc biệt chính sách bảo hiểm TIN Care dành riêng cho CBNV TIN.

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty

Thuộc biên chế Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

