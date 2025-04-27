Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Ngày đăng tuyển: 27/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

IT Helpdesk

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra đầu ngày hệ thống (camera, tổng đài...) nội bộ ở hội sở, chi nhánh.
Kiểm tra khắc phục các lỗi hư hỏng vật lý thiết bị tin học.
Thay thế/ nâng cấp thiết bị phần cứng thiết bị tin học.
Di chuyển vị trí thiết bị tin học trong cùng trụ sở; hoặc di chuyển thiết bị tin học phòng ban Hội sở/ Chi nhánh sang vị trí mới theo kế hoạch phát triển mạng lưới.
Xử lý các yêu cầu về hệ điều hành/ phần mềm cơ bản trên máy trạm.
Xử lý các lỗi liên quan mạng WAN, LAN, wifi/ internet.
Khắc phục hỗ trợ lỗi phần mềm từ xa
Hỗ trợ xử lý lỗi máy in/scan
Hỗ trợ phòng họp
Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông,...
Nắm vững về hệ thống phần cứng máy vi tính
Có kiến thức tốt về các loại Hệ điều hành như Windows, phần mềm MS Office và các lỗi thường gặp với máy tính văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CCNA/CCNP/MCSA/MCSE/... (không yêu cầu chứng chỉ quốc tế).
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản

Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động. Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.
Đặc biệt chính sách bảo hiểm TIN Care dành riêng cho CBNV TIN.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Detech II, 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-it-helpdesk-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job352765
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH ATEC SYSTEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ATEC SYSTEM VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHẦN MỀM HUMAN OFFSHORE PARTNERS
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk FPT Software Innovation Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software Innovation Company Limited
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Thakral One chi nhánh Hà Nội
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Chi Nhánh Hà Nội - Công Ty Cổ Phần Kasaco
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Tập đoàn My Second Home
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Jazwares LLC - The Representative Officce of Jaz Toys HK Limited In Hanoi City
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk ITECHWX COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 24 Triệu ITECHWX COMPANY LIMITED
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TOÀN CẦU KHẢI MINH
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Gear Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh VinFast - Thành Viên Của Vingroup
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THOTH VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Bluzen Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu Công Ty TNHH Bluzen Vietnam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH LOTTE Innovate Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH KPMG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Pon Phu Thai Mobility Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 400 USD Pon Phu Thai Mobility Group
200 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Newtimes Development LTD. - Vietnam Representative Office làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Newtimes Development LTD. - Vietnam Representative Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE Pro Company
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Công ty CP Vinhomes Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Vinhomes Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH CHARTERTECH GLOBAL
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm