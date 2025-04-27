Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Kiểm tra đầu ngày hệ thống (camera, tổng đài...) nội bộ ở hội sở, chi nhánh.
Kiểm tra khắc phục các lỗi hư hỏng vật lý thiết bị tin học.
Thay thế/ nâng cấp thiết bị phần cứng thiết bị tin học.
Di chuyển vị trí thiết bị tin học trong cùng trụ sở; hoặc di chuyển thiết bị tin học phòng ban Hội sở/ Chi nhánh sang vị trí mới theo kế hoạch phát triển mạng lưới.
Xử lý các yêu cầu về hệ điều hành/ phần mềm cơ bản trên máy trạm.
Xử lý các lỗi liên quan mạng WAN, LAN, wifi/ internet.
Khắc phục hỗ trợ lỗi phần mềm từ xa
Hỗ trợ xử lý lỗi máy in/scan
Hỗ trợ phòng họp
Báo cáo công việc ngày, tuần, tháng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị mạng, Điện tử viễn thông,...
Nắm vững về hệ thống phần cứng máy vi tính
Có kiến thức tốt về các loại Hệ điều hành như Windows, phần mềm MS Office và các lỗi thường gặp với máy tính văn phòng.
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ như CCNA/CCNP/MCSA/MCSE/... (không yêu cầu chứng chỉ quốc tế).
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến.
Khen thưởng lương tháng 13, thưởng quý, thưởng hiệu quả công việc, thưởng theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN và khám sức khỏe định kỳ.
Đặc biệt chính sách bảo hiểm TIN Care dành riêng cho CBNV TIN.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc (Đối tác độc quyền của FPT Telecom).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
