Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 5, khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, Việt Yên, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch sản xuất cho các đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Điều phối và quản lý quy trình sản xuất dập từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đến thành phẩm.

Theo dõi tiến độ sản xuất, đảm bảo đáp ứng đúng thời hạn, số lượng và chất lượng yêu cầu.

Phối hợp với các Phòng ban liên quan như Thiết kế, QC, kho vận,... để tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Phân tích và đề xuất cải tiến quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và chất lượng.

Lập báo cáo sản xuất định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong quá trình sản xuất.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Cơ khí, kỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế hoạch sản xuất hoặc các vị trí ở tương đương tại các nhà máy sản xuất.

Có kinh nghiệm lập kế hoạch và theo dõi tiến độ.

Thành thao tin các phần mềm tin học văn phòng: Excel, Word, PowerPoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 15 -20 tr/ tháng, bao gồm lương cơ bản, phụ cấp và tăng ca.

Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh.

Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc.

Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 7 hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH

