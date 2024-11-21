Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bình Dương - Đồng Nai, Dĩ An

Lập và triển khai kế hoạch sản xuất khuôn.

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ ở các công đoạn.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiệu suất công việc và máy móc thiết bị ở các công đoạn.

Cập nhật và báo cáo tiến độ sản xuất.

Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, HDCV.

Chịu trách nhiệm về kế hoạch, tiến độ, chất lượng công việc của mình.

Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC trong hoạt động đảm trách.

Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty trong hoạt động đảm trách.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Nam/Nữ ( 25 đến 35 tuổi)

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Thành thạo vi tính văn phòng (email, word, excel)

Trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, chăm chỉ.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

– Có phụ cấp ăn trưa

– Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

– Có cơ hội được phát triển bản thân

– Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

– Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

– Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.

– Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

