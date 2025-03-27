Tuyển Kế hoạch sản xuất Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế hoạch sản xuất

Trách nhiệm chính:

- Đề xuất chính sách liên quan đến hoạt động cấp tín dụng, sản phẩm tín dụng và chính sách giá.

- Chịu trách nhiệm sản phẩm tín dụng phụ trách.

- Lập kế hoạch, đào tạo, hướng dẫn triển khai kinh doanh sản phẩm đến ĐVKD.

Công việc thực hiện:

- Đề xuất chính sách liên quan đến hoạt động cập tín dụng, sản phẩm tín dụng.

- Nghiên cứu thị trường, khảo sát thực tế kinh doanh.

- Đánh giá sản phẩm/chính sách.

- Đề xuất điều chỉnh, cải tiến chính sách sản phẩm và giá.

- Xây dựng, phát triển sản phẩm tín dụng phụ trách.

- Lập kế hoạch đào tạo, hướng dẫn cho ĐVKD triển khai kinh doanh sản phẩm tín dụng.

- Lập kế hoạch triển khai kinh doanh

- Phối hợp với PTKD triển khai kinh doanh theo kế hoạch.

- Phối hợp với PTKD theo dõi và báo cáo kết quả triển khai

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Marketting hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương.

- Trình độ Tin học: thành thạo vi tính văn phòng.

- Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): giao tiếp

- Kiến thức về các nghiệp vụ và sản phẩm của Ngân hàng Thương mại

- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

