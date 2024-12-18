Tuyển Kế hoạch sản xuất Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc: Hải Phòng

- Kiểm tra, sửa chữa bảo trì, chạy T&C các sản phẩm ứng dụng Applied như Chiller, AHU, FCU và các thiết bị đi kèm hệ thống bao gồm nhưng không giới hạn như bơm nước, tháp giải nhiệt trong các khu vực nhà máy, tòa nhà, khu thương mại, kho bãi

- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật liên quan đến sản phầm Applied

- Cập nhật trạng thái công việc và làm báo cáo sau khi hoàn thành công việc kiểm tra, bảo trì, sửa chữa

- Làm việc với nhà máy và các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề kỹ thuật của sản phẩm Applied

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Quản lý

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành kĩ thuật (ưu tiên chuyên ngành Nhiệt lạnh, tự động hóa)

- Có từ 2 năm kinh nghiệm sửa chữa, dịch vụ bảo trì các sản phẩm điều hoà,, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các sản phẩm Chiller, AHU, FCU

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng đọc, dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

- Có thể làm việc ngoài giờ hoặc tham gia vào các chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài

- Chịu khó, có tinh thần học hỏi, chịu được áp lực, có trách nhiệm với công việc, chú trọng kết quả và hợp tác trong công việc .

Ngành nghề: Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hải Phòng