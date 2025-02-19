Tuyển Kế hoạch sản xuất CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Một phần nhà xưởng số 1 - 3, Cụm 1, đường M14, KCN Tân Bình mở rộng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM, Quận Bình Tân

Kế hoạch sản xuất

- Nhận bản vẽ thiết kế của khách hàng, kiểm tra và trao đổi với Bộ phận Phát triển (Thái Lan) để phát triển thiết kế, mẫu theo thiết kế của khách hàng.

- Gửi bản vẽ thiết kế và mẫu (nếu có) cho khách hàng để xin duyệt

- Điều phối với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm (giá thành, giấy, mực in).

- Cập nhật dữ liệu trên hệ thống về các thông tin của mẫu.

- Lưu mẫu sản xuất cùng với bộ hồ sơ mẫu chuẩn tổng hợp từ các bộ phận liên quan (Sản xuất, Bộ phận in bảng kẽm, bộ phận cắt).

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm là lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành có liên quan về Kỹ thuật in, design, các ngành liên quan khác là 1 lợi thế

- Có thể Giao tiếp Tiếng Anh

- Kỹ năng máy tính văn phòng tốt;

- Nhiệt tình, chăm chỉ với công việc

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Đóng bảo hiểm xã hội full lương

- Được công ty hỗ trợ đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn phục vụ công việc

- Môi trường làm việc trẻ trung, khoa học, hiện đại, thân thiện

- Công việc ổn định lâu dài và cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp

- Thưởng các ngày lễ/Tết của Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP WONGEAK (VIỆT NAM)

