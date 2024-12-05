Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company
- Thanh Hóa: Số nhà 1510
- Đường Quang Trung 3
- P. Quảng Thịnh
- Tp Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Cập nhật theo dõi Nhập – Xuất – Tồn kho,
Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm
Cập nhật giá khi có thay đổi vào phần mềm và cho khách hàng
Làm Tổng hợp thẻ kho, nhập xuất tồn kho, check hàng tồn kho, đối chiếu chốt sổ kho cuối tháng
Làm công nợ, đối chiếu công nợ với kế toán công ty và khách hàng
Làm báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định
Thực hiện công việc khác do Cửa hàng Trưởng giao nhiệm vụ
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN, ...theo quy định
Được nghỉ phép năm theo quy định
Thưởng vào các ngày lễ, Tết, Sinh nhật (30/4-1/5, 2/9, ...Tết Dương lịch, Tết Âm lịch...)
Thưởng lương 13, 14...
Tiền ăn ca, các chế độ thăm hỏi hiểu hy, ma chay...đi du lịch theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
