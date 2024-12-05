Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Số nhà 1510 - Đường Quang Trung 3 - P. Quảng Thịnh - Tp Thanh Hoá, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng

Cập nhật theo dõi Nhập – Xuất – Tồn kho,

Theo dõi thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm

Cập nhật giá khi có thay đổi vào phần mềm và cho khách hàng

Làm Tổng hợp thẻ kho, nhập xuất tồn kho, check hàng tồn kho, đối chiếu chốt sổ kho cuối tháng

Làm công nợ, đối chiếu công nợ với kế toán công ty và khách hàng

Làm báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định

Thực hiện công việc khác do Cửa hàng Trưởng giao nhiệm vụ

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm ngành nhôm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thỏa thuận theo năng lực (6-7tr/tháng)

Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN, ...theo quy định

Được nghỉ phép năm theo quy định

Thưởng vào các ngày lễ, Tết, Sinh nhật (30/4-1/5, 2/9, ...Tết Dương lịch, Tết Âm lịch...)

Thưởng lương 13, 14...

Tiền ăn ca, các chế độ thăm hỏi hiểu hy, ma chay...đi du lịch theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG NAM HẢI Pro Company

