Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thanh Hóa: Số 296 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tính giá trị thuế GTGT của những sản phẩm đã được bán ra
Tính và theo dõi tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng khi mua sản phẩm
Tổng hợp lại các hóa đơn hàng hóa bán hàng, dịch vụ trong ngày
Nhập các thông tin, số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán
Kiểm tra, đối chiếu các số liệu về mua bán hàng hóa của phần mềm với số liệu trong kho của công ty xem có chính xác không, có sai lệch trong số liệu mua hàng không
Thống kê công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 25 - 39 tuổi
Ưu tiên đã lập gia đình
Toàn thời gian cố định
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Ngày làm 8h, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.
Được đóng BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo quy định
Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 296 Hải Thượng Lãn Ông - Phường Quảng Thắng - Thành phố Thanh Hóa

