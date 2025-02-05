Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Số 296 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP Thanh Hoá, Thành phố Thanh Hóa

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tính giá trị thuế GTGT của những sản phẩm đã được bán ra

Tính và theo dõi tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng khi mua sản phẩm

Tổng hợp lại các hóa đơn hàng hóa bán hàng, dịch vụ trong ngày

Nhập các thông tin, số liệu bán hàng vào phần mềm kế toán

Kiểm tra, đối chiếu các số liệu về mua bán hàng hóa của phần mềm với số liệu trong kho của công ty xem có chính xác không, có sai lệch trong số liệu mua hàng không

Thống kê công nợ và thực hiện việc đốc thúc công nợ cho khách hàng.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : 25 - 39 tuổi

Ưu tiên đã lập gia đình

Toàn thời gian cố định

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Ngày làm 8h, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định.

Được đóng BHXH và hưởng các quyền lợi khác theo quy định

Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đầu tư và phát triển Y tế An Sinh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin