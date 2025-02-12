Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tổ dân phố 5, phường Trần Hưng Đạo, TP Thủy Nguyên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Thực hiện hạch toán doanh thu từ bán hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong việc ghi nhận doanh thu.

- Quản lý và theo dõi công nợ khách hàng, đảm bảo thu hồi nợ đúng hạn và hiệu quả.

- Lập báo cáo doanh thu hàng tháng, quý, năm để cung cấp thông tin cho ban lãnh đạo về tình hình kinh doanh.

- Phối hợp với bộ phận bán hàng để kiểm soát và xác nhận các giao dịch bán hàng, đảm bảo tính chính xác trong thông tin hạch toán.

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác liên quan đến bán hàng (cập nhật báo giá, xuất hóa đơn, bảng kê...), xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan;

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán bán hàng ở lĩnh vực nhà hàng khách sạn;

- Sử dụng được phần mềm kế toán (như Misa, Fast, hoặc tương đương) và Microsoft Excel.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ bữa trưa;

- Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày nghỉ lễ theo luật lao động.

- Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp, bao gồm các khóa học nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Vận Tải Phương Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin