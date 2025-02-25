Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI HƯNG PHÁT làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng tại phòng bán hàng

Giải quyết các phát sinh trước trong và sau bán hàng

Theo dõi công nợ khách hàng

Chăm sóc khách hàng cũ phát triển khách hàng mới trên data có sẵn

Lên đơn đặt hàng gửi cho nhà cung cấp

Nhập số liệu và theo dõi công nợ nhà cung cấp

Các công việc được giao khác