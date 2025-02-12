Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Job Purpose:

- Hạch toán thu chi quỹ xưởng

Key Responsibilities:

1. Tiếp nhận đơn hàng của khách, kết hợp bộ phận thiết kế, ra phim để trao đổi về đơn hàng với khách hàng. Làm chi tiết đơn hàng gửi bộ phận sản xuất và bộ phận in.

2. Kết hợp cùng thủ kho lên kế hoạch sx, báo đặt mua vật tư. Kiểm kê số liệu nhập xuất nvl và cập nhật vào phần mềm kế toán. Báo cáo kho hàng tháng.

3. Theo dõi tiến độ đơn hàng, cập nhật hàng bố trí lịch cho xe, hẹn lịch giao cùng khách

4. Phối hợp kế toán công nợ kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng, gửi đối chiếu, nhắc khách thanh toán.

5. Cập nhật chấm công, tính lương cbnv nhà máy hàng tháng.

6. Các công việc được giao khác.

Địa điểm làm việc:

Nhà máy tại Hưng Yên: Cầu Sở Đông, xã Hưng Long, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên