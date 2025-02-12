Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Cầu Sở Đông, xã Hưng Long, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Job Purpose:
- Hạch toán thu chi quỹ xưởng
Key Responsibilities:
1. Tiếp nhận đơn hàng của khách, kết hợp bộ phận thiết kế, ra phim để trao đổi về đơn hàng với khách hàng. Làm chi tiết đơn hàng gửi bộ phận sản xuất và bộ phận in.
2. Kết hợp cùng thủ kho lên kế hoạch sx, báo đặt mua vật tư. Kiểm kê số liệu nhập xuất nvl và cập nhật vào phần mềm kế toán. Báo cáo kho hàng tháng.
3. Theo dõi tiến độ đơn hàng, cập nhật hàng bố trí lịch cho xe, hẹn lịch giao cùng khách
4. Phối hợp kế toán công nợ kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng, gửi đối chiếu, nhắc khách thanh toán.
5. Cập nhật chấm công, tính lương cbnv nhà máy hàng tháng.
6. Các công việc được giao khác.
Địa điểm làm việc:
Nhà máy tại Hưng Yên: Cầu Sở Đông, xã Hưng Long, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương mại Sơn Vakopec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: P.916, Cầu thang 7, Tòa CT5, KĐT Mỹ Đình - Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất