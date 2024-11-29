Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Trung tâm thương mại Dân tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập kho hàng hoá, kiểm hàng theo số lượng trên hoá đơn và hàng thực tế
Xuất kho hàng theo số lượng thực tế và ghi chép sổ sách số lượng đã xuất
Nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi công nợ khách hàng và số lỹ kế theo từng lần nhập hoặc xuất
Theo dõi đơn hàng đặt, đơn hàng trả của đối tác
Đóng đơn hàng online trên các sàn.
Up hàng lên các sàn TMĐT nếu có hàng mẫu mới về
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo, tin học văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương theo quy ước lao động của công ty, ứng tuyển sẽ được trao đổi cụ thể
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
