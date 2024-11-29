Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Trung tâm thương mại Dân tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập kho hàng hoá, kiểm hàng theo số lượng trên hoá đơn và hàng thực tế
Xuất kho hàng theo số lượng thực tế và ghi chép sổ sách số lượng đã xuất
Nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi công nợ khách hàng và số lỹ kế theo từng lần nhập hoặc xuất
Theo dõi đơn hàng đặt, đơn hàng trả của đối tác
Đóng đơn hàng online trên các sàn.
Up hàng lên các sàn TMĐT nếu có hàng mẫu mới về

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo, tin học văn phòng
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập
Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo quy ước lao động của công ty, ứng tuyển sẽ được trao đổi cụ thể
Được hỗ trợ ăn trưa tại nơi làm việc
Được nghỉ ngày lễ, tết theo quy ước tập thể lao động trong công ty
Được tham gia BHXH
Được hỗ trợ nghiệp vụ nếu gặp khó khăn trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: ĐÀO VIÊN - DÂN TIẾN - KHOÁI CHÂU - HƯNG YÊN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

