Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Trung tâm thương mại Dân tiến, Khoái Châu, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập kho hàng hoá, kiểm hàng theo số lượng trên hoá đơn và hàng thực tế

Xuất kho hàng theo số lượng thực tế và ghi chép sổ sách số lượng đã xuất

Nhập dữ liệu vào máy tính để theo dõi công nợ khách hàng và số lỹ kế theo từng lần nhập hoặc xuất

Theo dõi đơn hàng đặt, đơn hàng trả của đối tác

Đóng đơn hàng online trên các sàn.

Up hàng lên các sàn TMĐT nếu có hàng mẫu mới về

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sử dụng vi tính thành thạo, tin học văn phòng

Có kỹ năng giao tiếp tốt

Có khả năng làm việc độc lập

Nhanh nhẹn, trung thực, thật thà

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo quy ước lao động của công ty, ứng tuyển sẽ được trao đổi cụ thể

Được hỗ trợ ăn trưa tại nơi làm việc

Được nghỉ ngày lễ, tết theo quy ước tập thể lao động trong công ty

Được tham gia BHXH

Được hỗ trợ nghiệp vụ nếu gặp khó khăn trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TÂN MẠNH THÀNH

