Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Tribeco Bình Dương làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Tribeco Bình Dương
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập báo cáo doanh thu, báo cáo lợi nhuận hàng bán hàng ngày
Kiểm tra thông tin hàng hóa trên hóa đơn & xuất hóa đơn hàng bán.
Theo dõi các chương trình trả thưởng hàng khuyến mại
Theo dõi chiết khấu hàng bán & trả chiết khấu cho khách hàng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kế toán doanh thu/bán hàng.
Thành thạo các phần mềm kế toán.
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Tribeco Bình Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được nghỉ các chiều thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Công ty TNHH Tribeco Bình Dương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8, đường số 11, KCN Việt Nam – Singapore, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

