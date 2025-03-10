Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Casper Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Casper Việt Nam

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thừa Thiên Huế:

- Tòa nhà Leadvisor 643 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và kiểm tra chính sách giá, chính sách bán hàng từ bộ phận Kinh doanh;
Định ký tính toán các khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán và hỗ trợ bán hàng cho khách hàng theo các chính sách đã được phê duyệt và ban hành;
Định kỳ lên báo cáo kết quả kinh doanh theo ngành hàng phụ trách;
Theo dõi công nợ, đơn hàng và hóa đơn bán hàng;
Báo cáo tình hình sell out, tình hình thị trường hàng tuần cho quản lý;
Tham gia các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm đảm nhận vị trí kế toán bán hàng, công nợ và làm việc trong doanh nghiệp phân phối thương mại quy mô lớn trong nước;
Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật Thuế, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán;
Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống SAP. Thành thạo sử dụng MS Office, đặc biệt là excel;
Có khả năng sắp xếp công việc, tư duy logic, khả năng tổng hợp và phân tích tốt;
Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận
Tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động.
Thưởng các dịp lễ Tết, thưởng năm
Phép năm 12 ngày/ năm.
Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học bên ngoài phục vụ yêu cầu công việc.
Các chính sách khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

