Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Ingco Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Ingco Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Ingco Việt Nam

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Ingco Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- 112 Nguyễn Phước Lan, P.Hòa Xuân, Thành phố Huế

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1/ Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.
Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng bằng phần mềm Misa.
Nhập số liệu mua bán hàng hóa vào phần mềm kế toán, bao gồm bảng kê khai chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày.
2/ Thu ngân tại quầy bán hàng/ Lập bảng kê thu chi trong ngày.
3/ Kiểm kê và cập nhật số liệu hàng hóa.
Phối hợp với thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm và cập nhật số lượng thực tế lên phần mềm.
Lập báo cáo các số liệu mua bán hàng trong ngày vào mỗi cuối ngày.
Lưu trữ, bảo quản hồ sơ giấy tờ và sổ sách gọn gàng.
4/ Thực hiện các công việc khác liên quan đến hàng hóa và kinh doanh do cấp trên giao phó.
* Chấp nhận sinh viên Kế Toán mới ra trường, làm việc Team Work có đồng nghiệp chuyên môn hỗ trợ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ứng dụng Word, Excel
Biết xuất hóa đơn VAT bằng phần mềm kế toán Misa
Ưu tiên có khả năng giao tiếp/ tương tác với khách hàng
Tốt nghệp Trung Cấp trở lên

Tại Công Ty TNHH Ingco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Sáng: 7h45 đến 11h45, chiều: 13h00 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6
Thứ 7 Sáng: 7h45 đến 11h45, chiều: 13h00 đến 15h00
Lương cứng: Thoả thuận (thử việc 02 tháng).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ingco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ingco Việt Nam

Công Ty TNHH Ingco Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 26 Nại Nam, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

