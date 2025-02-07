Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Ingco Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

1/ Quản lý hóa đơn, chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng bằng phần mềm Misa.

Nhập số liệu mua bán hàng hóa vào phần mềm kế toán, bao gồm bảng kê khai chi tiết các hóa đơn bán hàng trong ngày.

2/ Thu ngân tại quầy bán hàng/ Lập bảng kê thu chi trong ngày.

3/ Kiểm kê và cập nhật số liệu hàng hóa.

Phối hợp với thủ kho để kiểm kê, đối chiếu lại số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với số lượng tồn kho trên phần mềm và cập nhật số lượng thực tế lên phần mềm.

Lập báo cáo các số liệu mua bán hàng trong ngày vào mỗi cuối ngày.

Lưu trữ, bảo quản hồ sơ giấy tờ và sổ sách gọn gàng.

4/ Thực hiện các công việc khác liên quan đến hàng hóa và kinh doanh do cấp trên giao phó.

* Chấp nhận sinh viên Kế Toán mới ra trường, làm việc Team Work có đồng nghiệp chuyên môn hỗ trợ