Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: - Tổ 9, Hoà Bắc, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

:

Tiếp nhận đơn hàng và lên đơn hàng

Xuất hoá đơn theo quy định

Phối hợp cùng bộ phận khác giải quyết các vấn đề về hàng hoá

*

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

:

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán

Sử dụng thành thạo phần mềm MISA

Giao tiếp tốt

Nhiệt tình, cẩn thận

*

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì

:

Lương và trợ cấp theo đề xuất và thỏa thuận

Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Môi trường làm việc hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SX TM Hucafood, Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

