Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Khánh Hòa:
- Tổ 9, Hoà Bắc, Vĩnh Hoà, Nha Trang, Khánh Hoà, Thành phố Nha Trang
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
:
Tiếp nhận đơn hàng và lên đơn hàng
Xuất hoá đơn theo quy định
Phối hợp cùng bộ phận khác giải quyết các vấn đề về hàng hoá
*
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
:
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán
Sử dụng thành thạo phần mềm MISA
Giao tiếp tốt
Nhiệt tình, cẩn thận
*
*
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì
:
Lương và trợ cấp theo đề xuất và thỏa thuận
Được hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Môi trường làm việc hòa đồng và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SX TM Hucafood, Tổ 9 Hòa Bắc, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
