Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 174A Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 9 Triệu

Xuất hoá đơn trên hệ thống PM Misa

Phối hợp các bộ phận để giải quyết vấn đề khi giao hàng

Kiểm kê tồn kho cuối tháng

Tính chiết khấu, trả chiết khấu; các chương trình trả thưởng hàng tháng cho NPP, khách hàng Key

Làm hợp đồng, soạn Hồ sơ liên quan đến NPP, BP Kinh doanh

Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 25-40t

Thành thạo Word, Excel

Tỉ mỉ, cẩn thận, chi tiết

Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương; từng làm trong ngành FMCG là một lợi thế

Trung thực, cẩn thận trong công việc.

Thao tác nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Nhanh nhẹn, chịu khó trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương :9tr/tháng

Thưởng Tết, thưởng Lễ, sinh nhật, hiếu hỉ và các khoản phúc lợi theo chính sách của Công ty.

Môi trường làm việc thân thiện.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.,

Tương tác tốt với khách hàng, chăm sóc khách hàng

Nhanh nhẹn chịu khó trong công việc

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SEN VIỆT

