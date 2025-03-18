Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 11 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán dự án CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Kế toán dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán dự án Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Đường 1, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Kế toán dự án Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Phát hành thông báo phí cho cư dân và theo dõi thu phí dịch vụ tại dự án.
Theo dõi và tổng hợp công nợ cư dân: tiền mặt + chuyển khoản.
Lập báo cáo thu/chi hàng tháng.
Xuất hóa đơn phí dịch vụ cho cư dân, shophouse.
Lập thủ tục tạm ứng, thanh toán các khoản chi phí tại dự án.
Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng ban dự án.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học, chuyên ngành Kế toán, tài chính.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm vị trí tương đương.
Kỹ năng Word, Excel tốt.
Có kiến thức, nắm vững chuyên môn kế toán.
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.
Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Sinh nhật: Nghỉ có hưởng lương + 300.000 đồng.
Thưởng các ngày lễ: Tết Dương lịch, Âm lịch, 2/9, 30/4 - 1/5 từ 300.000 - 1.500.000 đồng.
Thưởng KPI, lương tháng 13, xét tăng lương định kỳ hằng năm.
Tham gia đầy đủ BHXH, công ty mua BHTN 24/24 Tokio Marine khi vào hợp đồng chính thức.
Khám sức khỏe định kỳ.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu/hỉ của công ty.
Tham gia tiệc tất niên, teambuilding và các sự kiện văn hóa khác.
Chính sách hỗ trợ học phí đào tạo.
Có cơ hội được đào tạo ở Nhật Bản.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị làm việc.
Các chế độ khác theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

