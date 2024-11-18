Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Lô D2, công nghiệp Nhựa Cụm, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Lập phiếu xuất nhập hàng theo phạm vi phụ trách
-Kiểm soát hàng hóa giữa chứng từ và thực tế
-Theo dõi hàng tồn kho, đối chiếu hàng hóa thực tế với hệ thống
-Thực hiện kiểm kê, báo cáo định kỳ tuần/tháng/năm
-Tương tác công việc với các bộ phận liên quan
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đi ca 12 tiếng (Tuần ngày từ 6h -18h, tuần đêm từ 18h-6h )
- Tốt nghiệp từ lớp 12 trở lên
- Sử dụng được excel
- Thái độ làm việc tích cực, chịu học hỏi, cẩn thận, trung thực , có trách nhiệm
- Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Đồng phục
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô D2, Cụm Công nghiệp Nhựa Đức Hòa Hạ - Xã Đức Hòa Hạ - Huyện Đức Hoà - Long An.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

