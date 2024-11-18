Tuyển Kế toán Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô D2, công nghiệp Nhựa Cụm, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Lập phiếu xuất nhập hàng theo phạm vi phụ trách

-Kiểm soát hàng hóa giữa chứng từ và thực tế

-Theo dõi hàng tồn kho, đối chiếu hàng hóa thực tế với hệ thống

-Thực hiện kiểm kê, báo cáo định kỳ tuần/tháng/năm

-Tương tác công việc với các bộ phận liên quan

-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đi ca 12 tiếng (Tuần ngày từ 6h -18h, tuần đêm từ 18h-6h )

- Tốt nghiệp từ lớp 12 trở lên

- Sử dụng được excel

- Thái độ làm việc tích cực, chịu học hỏi, cẩn thận, trung thực , có trách nhiệm

- Có kinh nghiệm làm việc là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Đồng phục

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân

