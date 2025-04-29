Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: số 39 Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng

Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo số lượng và lên kế hoạch sản xuất

Sắp xếp, tổ chức kho hàng khoa học để tối ưu hóa không gian lưu trữ

Đóng gói hàng hóa để gửi cho khách hàng khi có phát sinh đơn hàng hoặc gửi cho các văn phòng.

Theo dõi công nợ khách hàng.

Kiểm kê hàng hóa cuối tháng + làm báo cáo kho cuối tháng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm vị trí tương đương 6 tháng.

Thành thạo phần mềm MISA.

Tinh thần chịu khó, ham học hỏi.

Có tư duy sắp xếp tổ chức gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.

Cẩn thận - tỉ mỉ, tinh thần chịu trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + trợ cấp: 7.000.000 – 8.000.000/ tháng.

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)

BHYT, BHXH theo đúng quy định Nhà nước

Teambuilding, YEP,… hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

