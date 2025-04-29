Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: số 39 Vĩnh Tiến 2, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng
Quản lý và kiểm soát hàng hóa trong kho, đảm bảo số lượng và lên kế hoạch sản xuất
Sắp xếp, tổ chức kho hàng khoa học để tối ưu hóa không gian lưu trữ
Đóng gói hàng hóa để gửi cho khách hàng khi có phát sinh đơn hàng hoặc gửi cho các văn phòng.
Theo dõi công nợ khách hàng.
Kiểm kê hàng hóa cuối tháng + làm báo cáo kho cuối tháng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Giám đốc.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm vị trí tương đương 6 tháng.
Thành thạo phần mềm MISA.
Tinh thần chịu khó, ham học hỏi.
Có tư duy sắp xếp tổ chức gọn gàng, sạch sẽ, khoa học.
Cẩn thận - tỉ mỉ, tinh thần chịu trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + trợ cấp: 7.000.000 – 8.000.000/ tháng.
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Có lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
BHYT, BHXH theo đúng quy định Nhà nước
Teambuilding, YEP,… hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Airfresh Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: 497/6E Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

