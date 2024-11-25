Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường CN4 Minh Khai, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Lên dự toán về việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho hàng;
- Làm việc với đơn vị vận chuyển để sắp xếp việc luân chuyển hàng hóa;
- Hỗ trợ thống kê linh kiện bảo hành của sản phẩm;
- Hỗ trợ theo dõi hàng hóa trong kho hàng;
- Báo cáo cho cấp trên theo ngày, tuần, tháng.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Thành thạo tin học văn phòng;
+ Tính cách trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết;
+ Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ
- Thu nhập : Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000đ + Thưởng.
- Thu nhập : Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000đ + Thưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
