Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Kế toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường CN4 Minh Khai, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Lên dự toán về việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho hàng;
- Làm việc với đơn vị vận chuyển để sắp xếp việc luân chuyển hàng hóa;
- Hỗ trợ thống kê linh kiện bảo hành của sản phẩm;
- Hỗ trợ theo dõi hàng hóa trong kho hàng;
- Báo cáo cho cấp trên theo ngày, tuần, tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Thành thạo tin học văn phòng;
+ Tính cách trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết;
+ Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ
phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ
Tết lễ,...);
-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ
nhân viên trong công tác chuyên môn;
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề
nghiệp;
- Thu nhập : Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000đ + Thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

