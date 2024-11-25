Tuyển Kế toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường CN4 Minh Khai, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Từ Liêm, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc

- Lên dự toán về việc luân chuyển hàng hóa giữa các kho hàng;

- Làm việc với đơn vị vận chuyển để sắp xếp việc luân chuyển hàng hóa;

- Hỗ trợ thống kê linh kiện bảo hành của sản phẩm;

- Hỗ trợ theo dõi hàng hóa trong kho hàng;

- Báo cáo cho cấp trên theo ngày, tuần, tháng.

Yêu Cầu Công Việc

+ Thành thạo tin học văn phòng;

+ Tính cách trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết;

+ Có laptop cá nhân.

Quyền Lợi

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ

phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ

Tết lễ,...);

-Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ

nhân viên trong công tác chuyên môn;

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề

nghiệp;

- Thu nhập : Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000đ + Thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển

