Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Trân Châu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 99P Đường Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
A/ Quản lý số liệu hàng hóa ra vào công ty (Production data). Nguyên liệu bao bì nhập - Thành phẩm xuất kho.
B/ Hạch toán tài chính của nhà máy:Hạch toán lương, hạch toán chi phí mua vật tư, bao bì, dụng cụ sản xuất, và các chi phí khác kết nối thông ti tài chính với kế toán Trưởng của Tổng Công Ty.
C/ Tiến tới tính toán giá thành sản xuất từ các dữ liệu sản xuất cung cấp (Gía thành sản xuất).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
* Học vấn
- Tốt nghiệp CAO ĐẲNG Kế toán trở lên.
* Kinh nghiệm
- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
* Kiến thức chuyên môn & các kỹ năng khác
- Có hiểu biết về kế toán
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel
- Ưu tiên ứng viên đã từng sử dụng qua các phần mềm kế toán.
