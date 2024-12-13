Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1111 QL1A Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán kho

- Kiểm tra, theo dõi lịch trình nhập - xuất hàng hóa

- Kiểm soát hàng hóa và lập chứng từ mua hàng từ NCC lên hệ thống Misa

- Lập chứng từ hàng bán trả lại

- Lập phiếu xuất kho hàng hóa

- Kiểm kê hàng tồn kho định kỳ/phát sinh

- Làm báo cáo theo yêu cầu của cấp trên

- Công việc khác theo theo yêu cầu cấp trên/phát sinh

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán

- 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm thủ kho, đã làm về mặt hàng phụ tùng, CCDC

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Cẩn thận, trung thực

Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, tăng theo năng lực

- PC chuyên cần, cơm trưa, thưởng hoa hồng khi công ty đạt doanh số

- Hưởng chế độ phúc lợi đầy đủ (lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, du lịch, team building...)

- Nghỉ lễ tết, phép năm theo luật hiện hành, cuối năm được thanh toán tiền phép còn

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm/đột xuất

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành

- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội phát huy tối đa năng lực bản thân trong mảng công việc được giao

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện với chế độ đãi ngộ tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ

