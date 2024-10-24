Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG
- Hồ Chí Minh: 275, LÊ ĐÌNH CHI, ẤP 3, XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Nhập kho:
Tất cả TS, NVL, CCDC... mua về, kế toán kiểm tra theo quy định ->làm phiếu nhập kho-> chuyển chứng từ gốc cho kế toán thanh toán. Cuối tháng tổng kết hóa đơn và hàng hóa mua vào-> lên kế hoạch đặt hàng.
Xuất kho:
Cập nhật chứng từ xuất hàng ngày, chi tiết... , đảm bảo tồn kho an toàn cho sản xuất
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm
Thành thạo Microsoft Excel và Word
Có kiến thức về các phần mềm kế toán như Fast, Misa
Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt
Chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc chính xác dưới áp lực
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao
Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc
Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
