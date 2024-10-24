Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 275, LÊ ĐÌNH CHI, ẤP 3, XÃ LÊ MINH XUÂN, HUYỆN BÌNH CHÁNH, TPHCM, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhập kho:

Tất cả TS, NVL, CCDC... mua về, kế toán kiểm tra theo quy định ->làm phiếu nhập kho-> chuyển chứng từ gốc cho kế toán thanh toán. Cuối tháng tổng kết hóa đơn và hàng hóa mua vào-> lên kế hoạch đặt hàng.

Xuất kho:

Cập nhật chứng từ xuất hàng ngày, chi tiết... , đảm bảo tồn kho an toàn cho sản xuất

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan Yêu cầu kinh nghiệm 1 - 2 năm Thành thạo Microsoft Excel và Word Có kiến thức về các phần mềm kế toán như Fast, Misa Có khả năng học hỏi nhanh và thích ứng với môi trường làm việc mới Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt Chú ý đến chi tiết và có khả năng làm việc chính xác dưới áp lực Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Trung thực, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc Được đào tạo và hướng dẫn công việc cụ thể Cơ hội thăng tiến trong công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hằng năm Chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm theo quy định của Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX & TM PHẠM CHIẾN CÔNG

