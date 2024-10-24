Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Lập chứng từ bán hàng theo đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh
Kiểm tra chứng từ bán hàng : số lượng, giá bán, chiết khấu... theo quy định của công ty
Lập hóa đơn GTGT
Nhập, xuất kho hàng hóa theo quy trình công ty
Kiểm tra,đối chiếu tồn kho cuối tháng với các bộ phận và kho ký gửi
Báo cáo bán hàng và tồn kho định kỳ
Lưu trữ chứng từ
Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán
Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Thành thạo excel
Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn,hòa đồng, ham học hỏi,có trách nhiệm trong công việc.
Kinh nghiệm: 1 năm
Ưu tiên: đã sử dụng phần mềm kế toán Bravo
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7.000.000 – 8.000.000 + Phụ cấp (gửi xe: 10k/ngày)
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...
Môi trường trẻ trung năng động
Chế độ mua hàng tiêu chuẩn (discount 50%)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
