Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84A Hùng Vương, Phường 9, Quận 5

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lập chứng từ bán hàng theo đơn đặt hàng từ phòng kinh doanh Kiểm tra chứng từ bán hàng : số lượng, giá bán, chiết khấu... theo quy định của công ty Lập hóa đơn GTGT Nhập, xuất kho hàng hóa theo quy trình công ty Kiểm tra,đối chiếu tồn kho cuối tháng với các bộ phận và kho ký gửi Báo cáo bán hàng và tồn kho định kỳ Lưu trữ chứng từ Các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán Từ 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương Thành thạo excel Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn,hòa đồng, ham học hỏi,có trách nhiệm trong công việc. Kinh nghiệm: 1 năm Ưu tiên: đã sử dụng phần mềm kế toán Bravo

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 8.000.000 + Phụ cấp (gửi xe: 10k/ngày) Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau... Môi trường trẻ trung năng động Chế độ mua hàng tiêu chuẩn (discount 50%)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

