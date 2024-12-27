Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, 80

- 82

- 84 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ của các hoá đơn, chứng từ liên quan trước khi nhập/xuất kho.
Kiểm soát hàng hóa xuất/nhập kho.
Phối hợp thủ kho kiểm kê hàng hoá trong kho.
Làm báo cáo xuất nhập tồn cuối ngày.
Theo dõi đơn hàng, hóa đơn nháp, hỗ trợ công nợ phải thu khách hàng.
Làm báo cáo xuất nhập tồn, báo cáo bán hàng và cập nhật công nợ khách hàng vào cuối ngày.
Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Trưởng BP & BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo Excel, Misa.

Tại CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8.000.000-10.000.000.
Lương tháng 13 và thưởng hiệu suất, Tết, nghỉ lễ & du lịch 1 lần/năm.
Đào tạo thường xuyên cho nhân viên để phát triển kỹ năng cá nhân.
Review lương hàng năm căn cứ vào kết quả công việc và kết quả kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 80-82-84 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

