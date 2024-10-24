Tuyển Kế toán kho HICO PHỤ KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 100 thiên phước, p9, tân bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Nhập hàng hóa vào phần mềm kho sau khi nhân viên kho kiểm hàng về theo list sẵn. In các thẻ kho phối hợp với bộ phận duyệt hàng về dán lên thùng hàng. Hỗ trợ các công viên trong kho.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi : Sn 1997-2002 Có kinh nghiệm làm kho là ưu thế. Chịu khó tìm hiểu công việc, trung thực , siêng năng. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Biết sử dụng máy vi tính, Word, Excel.

Tại HICO PHỤ KIỆN Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước. Thưởng Tết tháng 13 , 14 nếu có đóng góp xuất sắc cho Công ty Phụ cấp ốm đau , hiếu hỉ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HICO PHỤ KIỆN

