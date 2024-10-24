Tuyển Kế toán kho HICO PHỤ KIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại HICO PHỤ KIỆN
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 100 thiên phước, p9, tân bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Nhập hàng hóa vào phần mềm kho sau khi nhân viên kho kiểm hàng về theo list sẵn.
In các thẻ kho phối hợp với bộ phận duyệt hàng về dán lên thùng hàng.
Hỗ trợ các công viên trong kho.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi : Sn 1997-2002 Có kinh nghiệm làm kho là ưu thế. Chịu khó tìm hiểu công việc, trung thực , siêng năng. Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Biết sử dụng máy vi tính, Word, Excel.
Độ tuổi : Sn 1997-2002
Có kinh nghiệm làm kho là ưu thế.
Chịu khó tìm hiểu công việc, trung thực , siêng năng.
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng. Biết sử dụng máy vi tính, Word, Excel.
Tại HICO PHỤ KIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước. Thưởng Tết tháng 13 , 14 nếu có đóng góp xuất sắc cho Công ty Phụ cấp ốm đau , hiếu hỉ.
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Nhà nước.
Thưởng Tết tháng 13 , 14 nếu có đóng góp xuất sắc cho Công ty
Phụ cấp ốm đau , hiếu hỉ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HICO PHỤ KIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
