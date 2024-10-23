Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Liên kết Thái Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Liên kết Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH Liên kết Thái Bình

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2P Thủy Lợi, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, TP HCM, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm đếm hàng cont về, nhận và in đơn hàng từ nhân viên điều phối kinh danh, chuẩn bị và soạn hàng hóa theo đơn đặt hàng, điểu chỉnh lại số lượng thực tế trên hệ thống
- Thực hiện lệnh xuất kho gửi bán đại lý, gửi Email xác nhận cho kế toán xuất hóa đơn.
- Giao hàng cho Shop và Ecom khi cần gấp.
- In và lưu trữ chứng từ: hóa đơn, đơn đặt hàng, phiếu giao nhận hàng,...
- Hỗ trợ Marketing chuẩn bị kệ và móc để chạy chương trình, nhận và kiểm đếm hàng trả lại từ các siêu thị, thực hiện các giao dịch phải hoàn thành trong ngày và đúng thời điểm
- Kiểm tra hàng ngẫu nhiên hàng ngày từ ngày 15-20 mã hàng theo yêu cầu của cấp trên. Kiểm soát hàng hóa theo đúng layout của kho
- Tìm ra nguyên nhân và xử lý khi hàng hóa chênh lệch trên hệ thống Misa. Kiểm kê hàng hóa và thực hiện báo cáo kiểm kê. Theo dõi số lượng tồn kho của kho 15 và kho 49
- Cập nhật thông tin: số lượng hàng, số mã, người soạn hàng, người đóng hàng, người giao hàng,...
- Xử lý và cung cấp những thông tin cần thiết khi giao hàng đi tỉnh.
- Thực hiện công việc phát sinh khi được giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng chuyên ngành Tài chính, Kế toán, vững chuyên môn kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm Misa
- Giao tiếp, đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
- Cẩn thận, tỉ mỉ
- Trung thực, chịu áp lực công việc, khả năng làm việc nhóm và độc lập
- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Quận 9 để tiện di chuyển đến kho

Tại Công ty TNHH Liên kết Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh hấp dẫn
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (sau khi ký hợp đồng lao động chính thức)
- Lương tháng 13, lễ, Tết theo quy định của nhà nước và các chế độ thưởng khác theo quy định của công ty.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Được tham gia Event, team building.
- Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến thứ 7 (8:00 - 17:00), thời vụ 6 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên kết Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

