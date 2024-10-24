Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Kế toán kho

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Đường 19A, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá: công việc của kế toán kho sẽ kiểm kê và xác nhận số lượng hàng và giao nhận hoá đơn. Đồng thời cập nhật tình hình hàng hoá mỗi khi xuất hàng từ kho và nhập hàng từ các đơn vị phân phối Lập phiếu xuất - nhập kho và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho): kế toán kho sẽ lập biên bản kiểm kê, chứng từ và nhập các số liệu hàng hoá, lưu trữ các hóa đơn, giấy tờ và sao lưu, để cung cấp khi cần đối chứng Lập các báo cáo hàng tồn kho: kế toán kho sẽ lập các báo cáo tồn kho và nhập xuất tồn. Đếm số lượng hàng tồn thực tế trong kho để so sánh và đối chiếu với dữ liệu được cập nhật trên hệ thống quản lý hàng. Khi so sánh, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào của số lượng hàng, cần lập báo cáo với quản lý để giải quyết Kiểm tra, đối chiếu, việc ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. Hàng tháng, phải kiểm kê lại số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) theo quy định. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán cho người quản lý trực tiếp/bộ phận quản lý đúng quy định Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp: Kiểm tra đề xuất thanh toán các nhà cung cấp thuộc bộ phận bán hàng phụ trách. Đối chiếu công nợ phải trả với kế toán công nợ. Gửi đối chiếu công nợ NCC định kỳ
Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá: công việc của kế toán kho sẽ kiểm kê và xác nhận số lượng hàng và giao nhận hoá đơn. Đồng thời cập nhật tình hình hàng hoá mỗi khi xuất hàng từ kho và nhập hàng từ các đơn vị phân phối
Lập phiếu xuất - nhập kho và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho): kế toán kho sẽ lập biên bản kiểm kê, chứng từ và nhập các số liệu hàng hoá, lưu trữ các hóa đơn, giấy tờ và sao lưu, để cung cấp khi cần đối chứng
Lập các báo cáo hàng tồn kho: kế toán kho sẽ lập các báo cáo tồn kho và nhập xuất tồn. Đếm số lượng hàng tồn thực tế trong kho để so sánh và đối chiếu với dữ liệu được cập nhật trên hệ thống quản lý hàng. Khi so sánh, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào của số lượng hàng, cần lập báo cáo với quản lý để giải quyết
Kiểm tra, đối chiếu, việc ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. Hàng tháng, phải kiểm kê lại số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) theo quy định. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán cho người quản lý trực tiếp/bộ phận quản lý đúng quy định
Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp: Kiểm tra đề xuất thanh toán các nhà cung cấp thuộc bộ phận bán hàng phụ trách. Đối chiếu công nợ phải trả với kế toán công nợ. Gửi đối chiếu công nợ NCC định kỳ

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý Sản xuất/Thủ kho Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Cần mẫn, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc Sử dụng tốt máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc công việc và giải quyết vấn đề Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp trong công việc Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Có kinh nghiệm quản lý Sản xuất/Thủ kho
Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Cần mẫn, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc
Sử dụng tốt máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho
Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc công việc và giải quyết vấn đề
Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn
Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp trong công việc
Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ/ tháng Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,... Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo. Được tiếp xúc với hồ sơ vụ việc thực tế theo sự phân công, giao việc của người phụ trách. Được hướng dẫn cách thức xử lý tình huống, vụ việc. Được đào tạo theo chính sách của công ty.
Lương: 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ/ tháng
Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,...
Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo.
Được tiếp xúc với hồ sơ vụ việc thực tế theo sự phân công, giao việc của người phụ trách.
Được hướng dẫn cách thức xử lý tình huống, vụ việc.
Được đào tạo theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Quảng cáo MAC Việt Nam (MCV Corporation)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-kho-thu-nhap-5-6-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job227672
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MỤC TIÊU VIỆT
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán kho BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH làm việc tại Bắc Giang thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG, KHUÔN VÀ TOOLS AUTOMECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Bắc Giang Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĂN UỐNG BA SAO
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THÉP THÁI DƯƠNG
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Vina Foam Việt Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Vera International Clinic làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Vera International Clinic
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Bình Tây
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN IPP VIETNAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHÀ THÔNG MINH HOMEKIT
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Neo Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Neo Nam Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO UYÊN SPORT
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Dịch Vụ Việt Can
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tiện ích Thông minh
7 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NÔNG NGƯ CƠ HỒNG HUỆ
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH TM Ý VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TM Ý VINH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH RU9 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH RU9
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ HARIFA
7.5 - 8.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu CTy TNHH TM SX DV THÀNH NGUYÊN
8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ LAZYCHEF
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Thời trang VMG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thời trang VMG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH LITACO GLOBAL
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN V.T.E.C.H
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu Công ty TNHH Giải Pháp Chiếu Sáng Cara
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DOUM PALM
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
9.5 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH sản xuất cơ khí chính xác Nhuận Tiến
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH EROC COMMERCE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM CÔNG DANH
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán kho Công Ty CP Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty CP Dược Phẩm Fremed
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH 4U GROUP
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm