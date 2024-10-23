Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Kế toán kho

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26B Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Theo dõi nhập kho, xuất kho của TSCĐ, CCDC
- Phối hợp với Thủ kho nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập - xuất hàng hóa, cùng với Thủ kho - bên nhận - bên giao trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng hóa nhập - xuất kho đảm bảo trùng khớp với yêu cầu
- Định kỳ phối hợp với thủ kho kiểm kê toàn bộ hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho, xử lý những hàng hòa hư hỏng, hết hạn sử dụng
- Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu phát hiện có sự chêch lệch giữa số liệu thực tế với sổ sách, nộp về phòng Kế toán để được xử lý
- Thường xuyên hoặc đột xuất kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của Thủ kho, cách sắp xếp hàng hóa trong kho, đối chiếu số liệu nhập - xuất đảm bảo thực hiện đúng quy định và tương ứng trùng khớp với số liệu trên hệ thống
- Chịu trách nhiệm hạch toán việc xuất - nhập hàng hóa, nguyên vật liệu vào hệ thống phần mềm
- Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ có liên quan như hợp đồng giao nhận hàng hóa, phiếu yêu cầu xuất nguyên vật liệu, phiếu xuất kho,... trước khi thực hiện nhập - xuất kho
- Phối hợp với Thủ kho và Kế toán giá thành kiểm tra, đối chiếu các số liệu ghi chép liên quan
- Thường xuyên theo dõi công nợ nhập - xuất hàng hóa; định kỳ lập biên bản xác minh công nợ theo quy định
- Lập các báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn và các báo cáo liên quan khác theo quy định
- In và lưu trữ các phiếu nhập kho, xuất kho và chứng từ liên quan
- Công việc phát sinh đột xuất
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của KTT.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Kinh nghiệm làm việc:
- Trên 02 năm các vị trí các công ty nội thất, quảng cáo, agency, ưu tiên trong lĩnh vực sản xuất
- Tối thiểu 01 năm trở lên ở vị trí tương đương
2.Chuyên môn chính:
- Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Thuế
3.Bằng cấp chuyên môn:
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán
- Chứng chỉ liên quan
4.Kiến thức liên quan:
- Nắm vững chính sách tài chính & pháp luật về thuế hiện hành
5.Kỹ năng sử dụng máy tính:
- Sử dụng thành thạo: word, excel, powerpoint, outlook
- Sử dụng các phần mềm kế toán, liên quan đến công việc
6.Kỹ năng chuyên môn:
- Kỹ năng báo cáo
- Kỹ năng trình bày
7.Kỹ năng mềm:
- Giao tiếp tốt
- Quản lý thời gian
- Xử lý tình huống

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

1.Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động
2.Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng...
3.Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 158/46 Hoàng Hoa Thám, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

