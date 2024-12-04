Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Neo Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt
- Hồ Chí Minh: Số 1, Đường số 4, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Kế toán kho sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của toán bộ hóa đơn chứng từ liên quan trước khi nhập – xuất kho
Hạch toán các nghiệp vụ kho liên quan như: nhập mua, xuất bán, xuất sản xuất, xuất sử dụng, luân chuyển kho
Tính giá nhập kho hàng hóa theo đúng nguyên tắc kế toán và giá xuất kho hàng hóa theo 1 trong các phương pháp như: FIFO, LIFO, bình quân gia quyền, thực tế đích danh.
Thực hiện các thủ tục nhập hàng, xuất hàng cũng như lên kế hoạch nhập hàng dự trữ kịp thời
Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho và đối chiếu số liệu nhập – xuất thường xuyên
Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, lên báo cáo nhập – xuất – tồn và xử lý chênh lệch sau kiểm kê
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc Kế toán và Quản lý hành chính
Có kỹ năng trình bày, đàm phán, phân tích, xử lý tình huống và các kỹ năng mềm khác
Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Tham gia nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/ năm
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ
Nghỉ phép năm
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước
Thưởng lễ, tết,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI