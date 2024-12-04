Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Neo Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Kế toán kho sẽ kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của toán bộ hóa đơn chứng từ liên quan trước khi nhập – xuất kho

Hạch toán các nghiệp vụ kho liên quan như: nhập mua, xuất bán, xuất sản xuất, xuất sử dụng, luân chuyển kho

Tính giá nhập kho hàng hóa theo đúng nguyên tắc kế toán và giá xuất kho hàng hóa theo 1 trong các phương pháp như: FIFO, LIFO, bình quân gia quyền, thực tế đích danh.

Thực hiện các thủ tục nhập hàng, xuất hàng cũng như lên kế hoạch nhập hàng dự trữ kịp thời

Kiểm tra việc ghi chép thẻ kho và đối chiếu số liệu nhập – xuất thường xuyên

Thực hiện công tác kiểm kê định kỳ, lên báo cáo nhập – xuất – tồn và xử lý chênh lệch sau kiểm kê

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, thẳng thắn, năng động. Chăm chỉ, chịu khó và có khả năng làm việc dưới áp lực cao, có tính chủ động trong công việc.

Yêu thích công việc Kế toán và Quản lý hành chính

Có kỹ năng trình bày, đàm phán, phân tích, xử lý tình huống và các kỹ năng mềm khác

Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH

Tham gia nghỉ dưỡng ít nhất 1 lần/ năm

Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ

Nghỉ phép năm

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước

Thưởng lễ, tết,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt

