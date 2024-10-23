Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tuyển Kế toán kho Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: MCV Complex, Lô B7, Đường 19A, Khu E

- Office Park, Khu Chế Xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Thực hiện kiểm soát và theo dõi hàng hoá: công việc của kế toán kho sẽ kiểm kê và xác nhận số lượng hàng và giao nhận hoá đơn. Đồng thời cập nhật tình hình hàng hoá mỗi khi xuất hàng từ kho và nhập hàng từ các đơn vị phân phối Lập phiếu xuất - nhập kho và kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ (hóa đơn, phiếu xuất kho, phiếu nhập kho): kế toán kho sẽ lập biên bản kiểm kê, chứng từ và nhập các số liệu hàng hoá, lưu trữ các hóa đơn, giấy tờ và sao lưu, để cung cấp khi cần đối chứng Lập các báo cáo hàng tồn kho: kế toán kho sẽ lập các báo cáo tồn kho và nhập xuất tồn. Đếm số lượng hàng tồn thực tế trong kho để so sánh và đối chiếu với dữ liệu được cập nhật trên hệ thống quản lý hàng. Khi so sánh, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào của số lượng hàng, cần lập báo cáo với quản lý để giải quyết Kiểm tra, đối chiếu, việc ghi chép và nhập dữ liệu vào hệ thống sổ sách của thủ kho, đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng, sắp xếp hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận. Hàng tháng, phải kiểm kê lại số lượng, chất lượng hàng hóa tồn kho Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất) theo quy định. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế. Nộp chứng từ và báo cáo kế toán cho người quản lý trực tiếp/bộ phận quản lý đúng quy định Lập kế hoạch thanh toán nhà cung cấp: Kiểm tra đề xuất thanh toán các nhà cung cấp thuộc bộ phận bán hàng phụ trách. Đối chiếu công nợ phải trả với kế toán công nợ. Gửi đối chiếu công nợ NCC định kỳ Kiểm tra và lập các phiếu nhập kho hàng bán trả lại, cho mượn, ký gửi Thực hiện các báo cáo (định kỳ/đột xuất) về hàng hóa, nhà cung cấp, công nợ, chi phí, nhập xuất tồn kho,... cho cấp trên. Các công việc khác liên quan số liệu kho Thực hiện các công việc các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của Quản lý bộ phận, Trưởng phòng và Ban Giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm quản lý Sản xuất/Thủ kho Thi hành nghiệp vụ chính xác và đúng quy định Tốt nghiệp cao đẳng trở lên Cần mẫn, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc Sử dụng tốt máy tính, sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kho Có kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc công việc và giải quyết vấn đề Có khả năng làm việc độc lập dưới áp lực và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn Tư duy chủ động, tinh thần cầu thị và tác phong chuyên nghiệp trong công việc Sẵn sàng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 5.000.000 – 6.000.000 VNĐ/ tháng Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện Tham gia các hoạt động văn hóa, sự kiện do công ty tổ chức: ngày 8/3, ngày 20/10, du lịch/team building,... Văn phòng làm việc hiện đại, năng động, chuyên nghiệp, phát huy tính sáng tạo. Được tiếp xúc với hồ sơ vụ việc thực tế theo sự phân công, giao việc của người phụ trách. Được hướng dẫn cách thức xử lý tình huống, vụ việc. Được đào tạo theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 18Bis/22/1i Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

